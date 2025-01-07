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Мостовой: «Сафонов взял трофей — и что с того? Выиграл и выиграл»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал завоевание первого трофея вратарем Матвеем Сафоновым в составе «ПСЖ».

«Да, я смотрел этот матч до 80-й минуты, потом переключил. Скучно было как-то. Первый трофей Сафонова? И что с того? Ну выиграл и выиграл. Он же не играл даже в этом матче, о чем тут можно говорить? Молодец, конечно, но давайте тоже не будем дифирамбы петь после каждой игры. Очевидно, что, играя в «ПСЖ», будешь штамповать трофеи», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В воскресенье, 5 января, парижская команда победила «Монако» со счетом 1:0 и завоевала Суперкубок Франции. Летом 2024 года голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». За это время он провел 8 матчей во всех турнирах за французский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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