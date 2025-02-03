Мостовой: «Российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о российских футболистах, выступающих в Европе.

«Сейчас российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют. Захарян не выступает вообще, Головин пропускал начало сезона из-за травм и в этом сезоне далек от своей лучшей формы. Судя по всему, не справляются с нагрузками, которые им дают», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Сейчас в топ-5 европейских лиг играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Далер Кузяев («Гавр»).