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Сегодня, 10:18

Мостовой: «Российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал о российских футболистах, выступающих в Европе.

«Сейчас российские футболисты в Европе больше лечатся, чем играют. Захарян не выступает вообще, Головин пропускал начало сезона из-за травм и в этом сезоне далек от своей лучшей формы. Судя по всему, не справляются с нагрузками, которые им дают», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Сейчас в топ-5 европейских лиг играют четыре россиянина: Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Далер Кузяев («Гавр»).

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Головин
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
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