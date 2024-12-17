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Мостовой: «Во Франции меня сравнивали с Зинедином Зиданом»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил времена, когда выступал за «Страсбур» и рассказал, как к нему относились во Франции.

«Во Франции я снова почувствовал себя футболистом, перезапустил свою карьеру, в газетах меня сравнивали с Зинедином Зиданом. А несколько лет назад там проводили опрос, по результатам которого я вошел в число трех лучших игроков в истории «Страсбура». То есть за три года выступлений во французском чемпионате оставил такой след, что до сих пор вспоминают», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

56-летний специалист выступал за «Страсбур» с 1994 года по 1996 год. За 82 матча в составе французской команды Мостовой отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Мостовой
Футбол
ФК Страсбур
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