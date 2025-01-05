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Сегодня, 19:23

Муслин заявил, что не удивлен Сафонову в «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин рассказал о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я не удивлен, что воспитанник «Краснодара» оказался в европейском топ-клубе. Сергей Галицкий — фанатичный человек в лучшем смысле этого слова. Он построил великолепный клуб с одной из лучших академий в России. Уверен, что через годы еще больше воспитанников «Краснодара» найдут себя в Европе.

Сможет ли Сафонов сместить Доннарумму с основного состава «ПСЖ»? Последние годы я практически не смотрю футбол. Не могу ответить на ваш вопрос», — заявил сербский специалист Metaratings.ru.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 в активе российского вратаря восемь матчей за «парижан» во всех турнирах, три из которых оказались «сухими».

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Славолюб Муслин
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