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Сегодня, 16:55

«Мутко против»: суд отклонил апелляцию Сафонова в деле об алиментах

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов потерял шансы на пересмотр судебного решения по иску от своей бывшей жены по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Кассационный суд оставил в силе вердикт, согласно которому спортсмен должен ежемесячно отдавать 1/4 часть зарплаты своей бывшей жене Анастасии в качестве алиментов на ребенка.

26 августа Мосгорсуд принял сторону экс-супруги Сафонова и подтвердил принятое ранее решение Никулинского суда Москвы: футболист должен погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и перечислять 25 процентов своего дохода на ребенка. Игрок совместно со своими адвокатами принял решение обжаловать решение, но вновь потерпел неудачу после рассмотрения апелляции.

Ранее СМИ сообщали, что россиянин не может вернуться на родину, так как существует риск запрета на обратный выезд в связи с долгом по алиментам.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, куда перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 6 матчей за парижан во всех турнирах (3 «сухих», 3 пропущенных гола).

Матвей Сафонов. Сафонов — о скандальном деле с бывшей женой: «Меня никто не хочет слышать»

Источник: TG-канал Мутко против
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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