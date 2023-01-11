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Франция

Сегодня, 22:52

«Лилль» не смог обыграть «Брест», «Тулуза» разгромила «Осер»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Брест» — «Лилль».
Фото AFP
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«Брест» и «Лилль» сыграли вничью в матче 18-го тура лиги 1 — 0:0.

«Лилль» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в чемпионате. «Брест» остался на 17-й строчке — 14 очков.

«Нант» и «Лион» также не забили голов. «Нант» занимает 14-е место (18 очков), «Лион» — восьмой (25 очков).

«Тулуза» на выезде разгромила «Осер» — 5:0. Голы забили Фарес Шайби, Антони Руо, Бранко ван ден Бомен, Закария Абухляль и Тейс Даллинга.

«Тулуза» идет на 11-м месте, набрав 22 очка. «Осер» занимает 18-ю строчку (13 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:0
Лилль
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:0
Лион
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:5
Тулуза

ФК Брест
ФК Лилль
ФК Лион
ФК Нант
ФК Осер
ФК Тулуза
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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