«Лилль» не смог обыграть «Брест», «Тулуза» разгромила «Осер»

«Брест» и «Лилль» сыграли вничью в матче 18-го тура лиги 1 — 0:0.

«Лилль» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в чемпионате. «Брест» остался на 17-й строчке — 14 очков.

«Нант» и «Лион» также не забили голов. «Нант» занимает 14-е место (18 очков), «Лион» — восьмой (25 очков).

«Тулуза» на выезде разгромила «Осер» — 5:0. Голы забили Фарес Шайби, Антони Руо, Бранко ван ден Бомен, Закария Абухляль и Тейс Даллинга.

«Тулуза» идет на 11-м месте, набрав 22 очка. «Осер» занимает 18-ю строчку (13 очков).