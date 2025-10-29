«Нант» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 29 октября

«Нант» и «Монако» сыграют в 10-м туре чемпионата Франции в среду, 29 октября. Матч на стадионе «Божуар» в Нанте (Франция) начнется в 23.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.

29 октября, 23:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)

В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события и результат игры «Нант» — «Монако» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 9 туров «Нант» с 9 очками занимает 13-е место в таблице, его предыдущим соперником был «Париж» (2:1). У «Монако» — 17 очков и шестая строчка, 25 октября монегаски обыграли «Тулузу» (1:0).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 5 матчей во всех турнирах и не отличался голевыми действиями.