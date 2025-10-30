«Монако» обыграл «Нант», Головин оформил дубль

30 октября, 01:18
«Монако» выиграл у «Нанта» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 5:3. Игра прошла на стадионе «Божуар» в Нанте.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш.
У «канареек» забитыми мячами отметились Мостафа Мохамед и Баэреба Гирасси, оформивший дубль.
«Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков.
shpasic
в этом сезоне, действительно, так. в прошлом три гола: Брест (12 место на момент матча), Ренн (14 место), Марсель (3 место). два сезона назад: Ланс (15 место), Лорьян (11 место), Метц (15 место), Ницца (2 место), Брест (7 место).
30.10.2025
Petr Bitkin
Посоны, что и говорить. Казаки, епрст :)
30.10.2025
Petr Bitkin
А - ха ха. :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Саня... Не зря я молился :) Вот, нужно верить. Кого ВЕРА перехлестнёт, того и рыбка :) (подсмотрел в душе Акинфеева, во сне) . Хи.
30.10.2025
bvp
Царь.
30.10.2025
МаратХ
Пора возвращаться к рубрике- "Наши в Европе". Головин забил, Захарян тоже отличился
30.10.2025
Алексей Х
Ну что за заголовок?? "Вышел на замену и дублем принёс победу Монако")
30.10.2025
Алексей Х
Вышел на 69й, на 75 забил первый гол), в остальном все верно!
30.10.2025
ОстроV Zаячий
О, Сашуля себе не изменяет. Проболел пару месяцев, вышел и сразу забил. Как всегда команде не выше 14 места. Стабильность - признак мастерства.
30.10.2025
Petr Bitkin
Товарищи. Вот ключик. Кто последний - пусть повесит на гвоздик... и заклятие произнесёт :)
30.10.2025
Petr Bitkin
И, скажу вам, не тая: "Незнакомец - это я" :) Я ему оформил. Жалко посона :) Наш, с глубинки, цээсковский :) . Сашенька :) ... Сашура :) . И предупреждаю модера: если чо, у меня... красивая такая сумка, сине-красная - в ней гантели :)
30.10.2025
СереХа
Саня - машина!
30.10.2025
За спорт!
Молорик, Саня!
30.10.2025
Кабанчик
Ну наконец-то пользу принес Александр. Думал Рыболовлев не устоит, выгонет Сашку после этого сезона, сколько можно терпеть, то травма, то пару голов за сезон и пару пасов, не держат никого за такое, кроме Сашки нашего, соотечественник хозяина клуба как никак. И тут на тебе, дубль, красава, молодчик, может теперь в Монако и завершит карьеру.
30.10.2025
msf msf
Ух, молодчик Саня! Вышел на 75 минуте и такой дубль классный сделал! Главное гол победный на счету - красавчик!
30.10.2025