«Монако» обыграл «Нант», Головин оформил дубль

«Монако» выиграл у «Нанта» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 5:3. Игра прошла на стадионе «Божуар» в Нанте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш. У «канареек» забитыми мячами отметились Мостафа Мохамед и Баэреба Гирасси, оформивший дубль. «Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков. Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.

29 октября, 23:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)

shpasic в этом сезоне, действительно, так. в прошлом три гола: Брест (12 место на момент матча), Ренн (14 место), Марсель (3 место). два сезона назад: Ланс (15 место), Лорьян (11 место), Метц (15 место), Ницца (2 место), Брест (7 место). 30.10.2025

МаратХ Пора возвращаться к рубрике- "Наши в Европе". Головин забил, Захарян тоже отличился 30.10.2025

Алексей Х Ну что за заголовок?? "Вышел на замену и дублем принёс победу Монако") 30.10.2025

Алексей Х Вышел на 69й, на 75 забил первый гол), в остальном все верно! 30.10.2025

ОстроV Zаячий О, Сашуля себе не изменяет. Проболел пару месяцев, вышел и сразу забил. Как всегда команде не выше 14 места. Стабильность - признак мастерства. 30.10.2025

Кабанчик Ну наконец-то пользу принес Александр. Думал Рыболовлев не устоит, выгонет Сашку после этого сезона, сколько можно терпеть, то травма, то пару голов за сезон и пару пасов, не держат никого за такое, кроме Сашки нашего, соотечественник хозяина клуба как никак. И тут на тебе, дубль, красава, молодчик, может теперь в Монако и завершит карьеру. 30.10.2025