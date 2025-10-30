Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Франция

30 октября, 01:18

«Монако» обыграл «Нант», Головин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин забил гол.
Фото AFP

«Монако» выиграл у «Нанта» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 5:3. Игра прошла на стадионе «Божуар» в Нанте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш.

У «канареек» забитыми мячами отметились Мостафа Мохамед и Баэреба Гирасси, оформивший дубль.

«Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.
29 октября, 23:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
3:5
Монако

16

  • shpasic

    в этом сезоне, действительно, так. в прошлом три гола: Брест (12 место на момент матча), Ренн (14 место), Марсель (3 место). два сезона назад: Ланс (15 место), Лорьян (11 место), Метц (15 место), Ницца (2 место), Брест (7 место).

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Посоны, что и говорить. Казаки, епрст :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    А - ха ха. :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Саня... Не зря я молился :) Вот, нужно верить. Кого ВЕРА перехлестнёт, того и рыбка :) (подсмотрел в душе Акинфеева, во сне) . Хи.

    30.10.2025

  • bvp

    Царь.

    30.10.2025

  • МаратХ

    Пора возвращаться к рубрике- "Наши в Европе". Головин забил, Захарян тоже отличился

    30.10.2025

  • Алексей Х

    Ну что за заголовок?? "Вышел на замену и дублем принёс победу Монако")

    30.10.2025

  • Алексей Х

    Вышел на 69й, на 75 забил первый гол), в остальном все верно!

    30.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    О, Сашуля себе не изменяет. Проболел пару месяцев, вышел и сразу забил. Как всегда команде не выше 14 места. Стабильность - признак мастерства.

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Товарищи. Вот ключик. Кто последний - пусть повесит на гвоздик... и заклятие произнесёт :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    И, скажу вам, не тая: "Незнакомец - это я" :) Я ему оформил. Жалко посона :) Наш, с глубинки, цээсковский :) . Сашенька :) ... Сашура :) . И предупреждаю модера: если чо, у меня... красивая такая сумка, сине-красная - в ней гантели :)

    30.10.2025

  • СереХа

    Саня - машина!

    30.10.2025

  • За спорт!

    Молорик, Саня!

    30.10.2025

  • Кабанчик

    Ну наконец-то пользу принес Александр. Думал Рыболовлев не устоит, выгонет Сашку после этого сезона, сколько можно терпеть, то травма, то пару голов за сезон и пару пасов, не держат никого за такое, кроме Сашки нашего, соотечественник хозяина клуба как никак. И тут на тебе, дубль, красава, молодчик, может теперь в Монако и завершит карьеру.

    30.10.2025

  • msf msf

    Ух, молодчик Саня! Вышел на 75 минуте и такой дубль классный сделал! Главное гол победный на счету - красавчик!

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Головин
    Футбол
    ФК Монако
    ФК Нант
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя