22 апреля, 17:45
«Нант» и «ПСЖ» встретятся в перенесенном матче 29-го тура французской лиги 1 во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», контент доступен по подписке на сервис.
С ключевыми событиями и результатом игры «Нант» — «ПСЖ» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ»
«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул, парижане набрали 77 очков в 29 матчах. «Нант» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 30 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата Франции состоялась в ноябре 2024 года и завершилась вничью (1:1).