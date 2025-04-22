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22 апреля, 17:45

«Нант» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги Франции

«Нант» и «ПСЖ» встретятся в матче 29-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Нант» и «ПСЖ» встретятся в перенесенном матче 29-го тура французской лиги 1 во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», контент доступен по подписке на сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «Нант» — «ПСЖ» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ»

Франция. Лига 1. 29-й тур.
22 апреля, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
ПСЖ

«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул, парижане набрали 77 очков в 29 матчах. «Нант» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 30 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата Франции состоялась в ноябре 2024 года и завершилась вничью (1:1).

Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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