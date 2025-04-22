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Франция

22 апреля, 23:36

«ПСЖ» упустил победу над «Нантом», пропустив на 83-й минуте. Сафонов остался в запасе

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя (слева) и защитник «Нанта» Жан-Шарль Кастеллетто.
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Полузащитник гостей Витинья открыл счет на 33-й минуте встречи. Хавбек хозяев Дуглас Аугусту спас свою команду от поражения, забив на 83-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, но остался в запасе. В основном составе парижан вышел Джанлуиджи Доннарумма.

«Нант» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1 с 31 очком. «ПСЖ» лидирует с 78 очками, команда досрочно обеспечила себе чемпионство.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
22 апреля, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
ПСЖ

2
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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