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Сегодня, 17:53

«Реймс» разгромил «Нант», «Ницца» сыграла вничью с «Анже»

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото AFP
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«Реймс» разгромил «Нант» на выезде в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:0.

У гостей отличился дублем Алексис Флипс, еще один гол на счету Маршалла Манетзи.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:3
Реймс

В параллельном матче «Анже» дома сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1. У хозяев забил Ибраима Ниане, у гостей — Терем Моффи.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 16:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:1
Ницца

«Реймс» с 46 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 45 очками опустилась на восьмую строчку.

В параллельных матчах «Клермон» победил «Аяччо» (2:1), а «Тулуза» уступила «Бресту» (1:3).

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
3:1
Тулуза
Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:1
Аяччо

Футбол
ФК Анже
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Реймс
0
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