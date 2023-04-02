«Реймс» разгромил «Нант», «Ницца» сыграла вничью с «Анже»

«Реймс» разгромил «Нант» на выезде в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:0.

У гостей отличился дублем Алексис Флипс, еще один гол на счету Маршалла Манетзи.

В параллельном матче «Анже» дома сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1. У хозяев забил Ибраима Ниане, у гостей — Терем Моффи.

«Реймс» с 46 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 45 очками опустилась на восьмую строчку.

В параллельных матчах «Клермон» победил «Аяччо» (2:1), а «Тулуза» уступила «Бресту» (1:3).