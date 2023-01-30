Нападающий Делор перешел в «Нант» из «Ниццы»

«Нант» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Анди Делора из «Ниццы». 31-летний алжирец подписал контракт до 2025 года.

«Я очень счастлив. Я ждал десять дней, чтобы иметь возможность тренироваться с моими новыми товарищами по команде. Меня действительно очень хорошо приняли здесь. Мне уже не терпится выйти на поле в качестве игрока «Нанта», — цитирует пресс-служба клуба Делора.

В сезоне-2022/23 нападающий провел за «Ниццу» 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Нант» занимает 13-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка в 20 матчах.