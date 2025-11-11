11 ноября, 16:44
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о своем периоде в «ПСЖ».
Форвард перешел из «Барселоны» во французский клуб в 2021 году и выступал за парижан до лета 2023-го.
«Может показаться, что мой период в Париже был кошмаром, но это не так. Когда я говорю, что это время не было приятным, имею в виду, что я не получал удовольствия от того, что делал, от того, что я люблю делать — играть в футбол, от будней, тренировок, матчей, потому что я просто чувствовал себя неважно. Но, честно говоря, для нашей семьи это был замечательный опыт», — приводит Sport.es слова Месси.
Вместе с «ПСЖ» аргентинец стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Нападающий провел за команду 75 матчей во всех турнирах, отметившись 32 голами и 35 результативными передачами.
Candramelekh II
Зато все увидели твой реальный навык
11.11.2025
serkonol
аргентинский удак думал, что мбаппе выиграет для него лч. но мбаппе оказался умнее. француз забил гол реалу, а месси не смог забить пеналь реалу. ну и кто из них был лишнем в команде?:grin:
11.11.2025
zg
Давайте вообще грузаните детские воспоминания Лео!Думаю их до фига на просторах тырнета!Столько статеек в карму можно набить!Тьфу!
11.11.2025