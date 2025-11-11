Месси: «Время в «ПСЖ» не было приятным — я не получал удовольствия от того, что делал»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о своем периоде в «ПСЖ».

Форвард перешел из «Барселоны» во французский клуб в 2021 году и выступал за парижан до лета 2023-го.

«Может показаться, что мой период в Париже был кошмаром, но это не так. Когда я говорю, что это время не было приятным, имею в виду, что я не получал удовольствия от того, что делал, от того, что я люблю делать — играть в футбол, от будней, тренировок, матчей, потому что я просто чувствовал себя неважно. Но, честно говоря, для нашей семьи это был замечательный опыт», — приводит Sport.es слова Месси.

Вместе с «ПСЖ» аргентинец стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Нападающий провел за команду 75 матчей во всех турнирах, отметившись 32 голами и 35 результативными передачами.