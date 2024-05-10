Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба.

«Я всегда говорил, что сообщу вам, когда придет время, — сообщил Мбаппе на своей странице в соцсети X. — Хочу объявить вам всем, что это мой последний год в «ПСЖ». Я не буду продлевать контракт, и мое приключение подойдет к концу в течение нескольких недель».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний француз подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач.

Нападающий перешел в парижский клуб из «Монако» в августе 2017-го за 180 миллионов евро. В составе «ПСЖ» Мбаппе провел 306 матчей, забил 255 голов и сделал 108 результативных передач. Француз является лучшим бомбардиром в истории столичного клуба, а также занимает третье место в списке лучших ассистентов.

Вместе с парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции, трижды — обладателем Кубка и суперкубка страны. В сезоне-2019/20 «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1).