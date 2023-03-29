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Сегодня, 08:14

Нападающий «Лилля» Дэвид: «Когда я был ребенком, моим кумиром был Роналдиньо»

Мария Гусева
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Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид рассказал, какой футболист был его кумиром в детстве.

«В молодости я был большим фанатом «Барселоны», — цитирует Les Dogues Дэвида. — Когда я был ребенком, моим кумиром был Роналдиньо, потому что он был игроком, который мог делать все на поле. Я также брал пример с таких игроков, как Тьерри Анри, Самюэль Это'О и Дидье Дрогба».

Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. Срок контракта 23-летнего канадца рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 нападающий провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Роналдиньо
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