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Сегодня, 08:23

Нападающий «Лиона» Дембеле надеется сыграть на ЧМ-2022

Мария Гусева
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле рассчитывает, что будет включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022.

«Я верю, потому что знаю свои сильные стороны. Мои выступления за «Лион» решат это, и я постараюсь выложиться по полной, чтобы у меня был шанс. Но я знаю, что не так просто получить место в составе на чемпионат мира», — цитирует GFFN Дембеле.

26-летний форвард в текущем сезоне провел за «Лион» 10 матчей, в котрых забил 2 гола.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Мусса Дембеле (ФК Лион)
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Сборная Франции по футболу
ФК Лион
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