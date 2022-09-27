Шерки — об отсутствии игрового времени в «Лионе»: «Я готов терпеть и работать»

Нападающий «Лиона» Райан Шерки отреагировал на отсутствие игрового времени.

«Я стараюсь изо всех сил показать, что заслуживаю места в стартовом составе «Лиона». Я знаю, что мое время когда-нибудь придет. Я готов терпеть и работать», — цитирует GFFN Шерки.

19-летний француз является воспитанником «Лиона». Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Шерки принял участие в 7 матчах за «львов», в которых отдал 3 результативные передачи. Всего на поле форвард провел 97 минут.