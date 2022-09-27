Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

27 сентября, 13:47

Шерки — об отсутствии игрового времени в «Лионе»: «Я готов терпеть и работать»

Мария Гусева

Нападающий «Лиона» Райан Шерки отреагировал на отсутствие игрового времени.

«Я стараюсь изо всех сил показать, что заслуживаю места в стартовом составе «Лиона». Я знаю, что мое время когда-нибудь придет. Я готов терпеть и работать», — цитирует GFFN Шерки.

19-летний француз является воспитанником «Лиона». Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Шерки принял участие в 7 матчах за «львов», в которых отдал 3 результативные передачи. Всего на поле форвард провел 97 минут.

ФК Лион
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный тренер сборной Аргентины Скалони: «При мне Месси всегда будет на поле»

Сарабия — о переходе в «ПСЖ»: «Они показали мне уверенность и команду-победителя»