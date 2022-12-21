Месси и «ПСЖ» достигли устной договоренности о продлении контракта

Нападающий Лионель Месси готов остаться в «ПСЖ» еще минимум на сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности о продлении контракта, истекающего летом 2023 года. Сроки соглашения и зарплата будут обговорены в ближайшее время на новой встрече.

Также информируется, что Месси никогда не принимал предложение от «Интер Майами» и не вел переговоры с «Барселоной». К нему обращались оба клуба, но дело так и не продвинулось.

В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре.