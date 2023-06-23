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Месси — о фанатах «ПСЖ»: «В начале прием был хорошим, но потом люди стали относиться ко мне иначе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Лионель Месси прокомментировал отношения с болельщиками «ПСЖ».

«Я перешел в «ПСЖ», потому что мне нравился клуб, потому что у меня было достаточно друзей и людей, которых я знал в команде. Мне казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем в других командах, в которые я мог бы перейти. Но правда в том, что адаптация далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал.

Думаю, что в начале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков «ПСЖ», которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале. У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром или Мбаппе ранее», — приводит слова Месси AS.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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