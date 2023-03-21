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Нападающий «Милана» Оливье Жиру стал самой популярной знаменитостью у детей во Франции, сообщает RMC Sport.
Опрос, по заказу детского издания комиксов Le Journal de Mickey проводила исследовательская компания Ipsos. В нем принимали участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Первая пятерка самых популярных знаменитостей выглядит так:
1. Оливье Жиру (нападающий «Милана»)
2. Уго Льорис (вратарь «Тоттенхэма»)
3. Килиан Мбаппе (нападающий «ПСЖ»)
4. Soprano (рэпер Саид Мрумбаба)
5. Антуан Гризманн (нападающий «Атлетико»)
В список попал и Зинедин Зидан, который является неизменным участником рейтинга начиная с 2003 года. В этот раз тренер занял 12-ю строчку.