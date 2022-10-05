Жиру: «Я сделал все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира»

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Нападающий «Милана» Оливье Жиру оценил свои шансы на попадание в состав сборной Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Не могу быть уверенным на сто процентов. Я показал то, что должен был показать. Я сделал все возможное, чтобы попасть туда. Теперь я сосредоточен на «Милане», — цитирует L'Equipe Жиру.
36-летний француз дебютировал за национальную команду в ноябре 2011 года. Форвард провел за сборную 114 матчей, в которых забил 49 голов.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.
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Основные источники исследования