Жиру: «Я сделал все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру оценил свои шансы на попадание в состав сборной Франции на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Не могу быть уверенным на сто процентов. Я показал то, что должен был показать. Я сделал все возможное, чтобы попасть туда. Теперь я сосредоточен на «Милане», — цитирует L'Equipe Жиру.

36-летний француз дебютировал за национальную команду в ноябре 2011 года. Форвард провел за сборную 114 матчей, в которых забил 49 голов.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.