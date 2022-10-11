Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Le Parisien.

По данным источника, 23-летний француз чувствует себя преданным, так как большинство обещаний, которые давали ему в клубе до подписания нового контракта — не выполнены.

Ранее Marca сообщала, что руководство парижан готово отпустить Мбаппе в любой клуб, кроме «Реала».

В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей за «ПСЖ» и забил 11 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017-го.