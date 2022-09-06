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Франция

6 сентября, 13:47

Мбаппе: «Я не играл в «Реале», но этот клуб словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет»

Мбаппе не исключил, что перейдет в «Реал» в будущем
Карен Саркисян
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не исключил, что перейдет в «Реал» в будущем.

Прошедшим летом 23-летний француз мог переехать в Мадридн, но продлил контракт с парижским клубом.

«Я не играл в «Реале», но этот клуб словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем«, — приводит слова Мбаппе The New York Times.

В нынешнем сезоне нападающий забил 7 мячей в 5 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.

Источник: https://www.nytimes.com/2022/09/06/sports/soccer/kylian-mbappe-champions-league-psg.html
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