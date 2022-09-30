Мбаппе недоволен трансферной кампанией «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен трансферной кампанией парижского клуба, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 23-летнего француза не устроил тот факт, что «ПСЖ» не подписал «девятку» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в этом вопросе нападающий согласен со спортивным директором парижан Луишем Кампушем, который в недавнем интервью заявил, что трансферная кампания клуба была не самой удачной.

При этом схожую мысль высказал и главный тренер команды Кристоф Гальтье, отметив, что руководители клуба хотели подписать игрока нового типа для усиления атаки, но этого не произошло.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 10 мячей в 9 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 8 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 22 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов после 2 туров парижский клуб с 6 баллами располагается на 1-й позиции в группе H.