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Сегодня, 11:53

Мбаппе: «Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о проблеме расизма в футболе.

«Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом. Мы начали, но мы должны делать больше. Нужно обсуждать это с властями. Винисиус пострадал, но он не единственный. Нельзя допускать такого поведения», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на интервью ивуарийскому каналу NCI.

Нападающий «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» 21 мая во время матча 35-го тура ла лиги. «Валенсия» получила штраф в 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун на пять матчей. Позднее наказание сократилось до трех матчей и 27 тысяч евро.

Кристоф Гальтье. Главный тренер «ПСЖ» задержан по делу о расизме. Ему грозит три года тюрьмы
Источник: Goal
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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