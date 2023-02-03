0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:57

Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ», так как сомневается в продлении контракта

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может не продлить контракт с парижанами. Аргентинец отложил встречу с руководителями клуба, сообщает TyC Sports.

Соглашение 35-летнего форварда с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

По данным источника, Месси раздумывает над будущим в долгосрочной перспективе. При этом футболист не вел переговоров с «Барселоной» и клубами Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что аргентинец готов продлить контракт с парижанами на два года.

В этом сезоне на счету Месси 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Месси близок к новому контракту с «ПСЖ» — озолотится и он, и клуб. Возвращения в «Барсу», похоже, не случится
Лионель Месси готов продлить контракт с «ПСЖ» еще на два года
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
Саудовцы агрессивно вкладываются в футбол: Роналду, Месси, «Ньюкасл», Суперкубки Испании и Италии. Ради чего все это?
Месси обсуждает продление контракта с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов
Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне», когда играл в «Реале»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ротен раскритиковал Варана за завершение карьеры в сборной Франции