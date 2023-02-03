Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ», так как сомневается в продлении контракта

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может не продлить контракт с парижанами. Аргентинец отложил встречу с руководителями клуба, сообщает TyC Sports.

Соглашение 35-летнего форварда с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

По данным источника, Месси раздумывает над будущим в долгосрочной перспективе. При этом футболист не вел переговоров с «Барселоной» и клубами Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что аргентинец готов продлить контракт с парижанами на два года.

В этом сезоне на счету Месси 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах.