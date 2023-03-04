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Франция

Сегодня, 10:32

Испанские СМИ: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отклонил первое предложение парижан о продлении контракта, сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным источника, перед ЧМ-2022 стороны договорились о новом соглашении. Но сейчас игрока не устраивает предложенная зарплата.

«ПСЖ» предлагает аргентинцу заниженную зарплату, чтобы избежать возможных проблем с финансовым фэйр-плэй.

Ранее сообщалось, что Месси пока хочет продолжить карьеру в Европе и не станет рассматривать предложения из MLC и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его соглашения с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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