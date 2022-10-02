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Сегодня, 08:29

Месси оторвался от Роналду на два гола со штрафных

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил со штрафного в матче девятого тура лиги 1.

Таким образом, у 35-летнего аргентинца стало 60 голов прямым ударом со штрафного.

Нападающий на два гола оторвался от нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

У 37-летнего португальца 58 голов со штрафных.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 12 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После девяти туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ницца» с 8 баллами располагается на 14-й позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
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Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
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Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ницца
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