Месси оторвался от Роналду на два гола со штрафных

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил со штрафного в матче девятого тура лиги 1.

Таким образом, у 35-летнего аргентинца стало 60 голов прямым ударом со штрафного.

Нападающий на два гола оторвался от нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

У 37-летнего португальца 58 голов со штрафных.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 12 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После девяти туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ницца» с 8 баллами располагается на 14-й позиции.