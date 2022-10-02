Месси оторвался от Роналду на два гола со штрафных

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил со штрафного в матче девятого тура лиги 1.
Таким образом, у 35-летнего аргентинца стало 60 голов прямым ударом со штрафного.
Нападающий на два гола оторвался от нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
У 37-летнего португальца 58 голов со штрафных.
В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 12 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
После девяти туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ницца» с 8 баллами располагается на 14-й позиции.
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