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Сегодня, 10:00

Источник: Месси не вернется в «Барселону». Он продлит контракт с «ПСЖ» до лета 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2024 года, сообщает журналист TyC Sport Гастон Эдуль.

«Месси достиг устной договоренности о продлении контракта с «ПСЖ» до июня 2024 года. Переговоры находятся в продвинутой стадии и вскоре могут завершиться. Я говорю вам это на фоне слухов из Саудовской Аравии. Месси собирается играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне», — приводит слова журналиста сайт Bitbol.

Также Эдуль заявил, что 35-летний футболист никогда не сыграет за «Барселону».

«Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону». Переговоров о его возможном возращении нет и никогда не было. Лео получал предложения из МЛС, но никогда не рассматривал их всерьез. Он хочет остаться в Европе и продолжить побеждать здесь», — сказал Эдуль.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Зарплата около 300 миллионов евро за сезон.

Аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Источник: Bitbol

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Лионель Месси
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