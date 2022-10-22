Месси ассистировал Мбаппе шесть раз — больше всех среди одноклубников в топ-5 лигах

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами на форварда парижан Килиана Мбаппе в победном матче против «Аяччо» (3:0) в 12-м туре чемпионата Франции. Таким образом, аргентинец довел количество результативных передач на Мбаппе до шести в этом сезоне. Больше Месси никто не ассистировал одноклубнику среди топ-5 европейских лиг. После матча главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье назвал экстраординарной связку Месси-Мбаппе.