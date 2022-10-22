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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами на форварда парижан Килиана Мбаппе в победном матче против «Аяччо» (3:0) в 12-м туре чемпионата Франции.
Таким образом, аргентинец довел количество результативных передач на Мбаппе до шести в этом сезоне. Больше Месси никто не ассистировал одноклубнику среди топ-5 европейских лиг.
После матча главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье назвал экстраординарной связку Месси-Мбаппе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования