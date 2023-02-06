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Сегодня, 20:03

Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Также организация составила сборную по итогам прошлого года:

Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла») — Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро — (Аргентина, «Тоттенхэм») — Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«МЮ»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»/«Челси»), Винисиус (Бразилия, «Реал») — Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

Сборная Аргентины выиграла золотые медали чемпионата мира-2022 в Катаре. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Винисиус Жуниор
Лионель Месси
Неймар Сантос
Николас Отаменди
Сборная Аргентины по футболу
Хулиан Альварес
Эмилиано Мартинес
Энцо Фернандес
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