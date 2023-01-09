Мбаппе: «Зидан — это Франция, мы не относимся к легенде так неуважительно»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на резкие высказывания президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ в адрес знаменитого французского футболиста и тренера Зинедина Зидана.

«Зидан — это Франция, мы не относимся к легенде так неуважительно...» — написал Мбаппе в Twitter.

Зидан мог заменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, однако перестановки не произошло, поскольку последний продлил свой контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.