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24 ноября, 20:20

Маркус Тюрам: «Мбаппе не перестает меня удивлять, он все также любит футбол»

Тюрам поделился мнением о партнере по сборной Франции Мбаппе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам поделился мнением о партнере по национальной команде Килиане Мбаппе.

«В первый раз я увидел Килиана еще в школе — он учился в первом классе, а я во втором. Затем я пересекся с ним на Евро U19. С тех пор он не перестает меня удивлять. Что мне нравится в нем, так это то, что он не изменился, тот же человек, что и раньше. Он все также любит футбол», — приводит слова Тюрама Оnze Мondial.

Сборная Франции 22 ноября обыграла Австралию со счетом 4:1 в матче первого тура группововго этапа ЧМ-2022. В этой встрече Мбаппе забил гол и отдал результативную передачу.

Следующий матч французы проведут 26 ноября против Дании. Начало — в 19.00 мск.

Источник: Оnze Мondial
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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