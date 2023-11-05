Насри считает, что Мбаппе лучше оставаться в «ПСЖ»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насри порассуждал о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Еще два года назад я назвал Мбаппе лучшим футболистом мира. Сейчас я по-прежнему так считаю. Думаю, ему лучше остаться в «ПСЖ», который пока не выигрывал Лигу чемпионов, чем перейти в «Реал» и в 15-й раз победить в турнире», — цитирует Насри Le Journal du Dimanche.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором одной результативной передачи.