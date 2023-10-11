Вратарь «Ниццы» Булка, отразивший два пенальти в матче с «Монако», номинирован на звание игрока месяца

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока сентября в лиге 1.

На награду претендуют голкипер Марцин Булка и нападающий Терем Моффи (оба из «Ниццы»), а также вратарь «Бреста» Марко Бизот. В прошлом месяце 24-летний поляк в трех победных матчах пропустил 2 мяча (оба во встрече с «ПСЖ» — 3:2) и дважды сыграл на ноль, 24-летний нигериец забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в трех встречах, а 32-летний голландец помог своей команде одержать 2 победы и сыграть один раз вничью, пропустив один мяч и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.

Во второй по силе лиге Франции в число претендентов на звание лучшего игрока месяца вошли Готье Эйн («Осер»), Малик Тшукунте («Лаваль») и Лоис Диони («Анже»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте организации.