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Сегодня, 00:25

Вратарь «Ниццы» Булка, отразивший два пенальти в матче с «Монако», номинирован на звание игрока месяца

Евгений Козинов
Корреспондент
Марцин Булка.
Фото AFP
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Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока сентября в лиге 1.

На награду претендуют голкипер Марцин Булка и нападающий Терем Моффи (оба из «Ниццы»), а также вратарь «Бреста» Марко Бизот. В прошлом месяце 24-летний поляк в трех победных матчах пропустил 2 мяча (оба во встрече с «ПСЖ» — 3:2) и дважды сыграл на ноль, 24-летний нигериец забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в трех встречах, а 32-летний голландец помог своей команде одержать 2 победы и сыграть один раз вничью, пропустив один мяч и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.

Во второй по силе лиге Франции в число претендентов на звание лучшего игрока месяца вошли Готье Эйн («Осер»), Малик Тшукунте («Лаваль») и Лоис Диони («Анже»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте организации.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», Балогун не реализовал два пенальти

Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Ницца
ФК Осер
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