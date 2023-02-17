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Франция

Сегодня, 08:28

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба, что привело к напряженной атмосфере в раздевалке команды, утверждает L'Equipe.

Ведущие игроки парижской команды не понимают, почему клуб отпустил Леандро Паредеса, Идрисса Гей и Юлиана Дракслера, но взял на их место Витинью, Фабиана Руиса и Карлоса Солера.

Также футболисты остались недовольны подписанием Уго Экитике, работу которого, по их мнению, вполне мог выполнить воспитанник академии «ПСЖ» Арно Калимуэндо.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может потерять работу уже в начале марта из-за слабых результатов команды.

Идрисса Гей
Леандро Паредес
Юлиан Дракслер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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