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Сегодня, 21:10

Неймар готов летом уйти из «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 31-летний бразилец открыт к уходу из французского клуба. Сам «ПСЖ» готов отпустить нападающего в аренду с правом выкупа.

Неймар выступает за парижан с 2017 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Ранее форвард лайкнул в соцсетях две публикации. В первой утверждалось, что они с Лионелем Месси были более счастливы, когда играли за «Барселону», а во второй пользователь соцсетей раскритиковал Килиана Мбаппе.

Неймар Сантос
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