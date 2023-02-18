Неймар хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на критику

Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен уходить из клуба по окончании этого сезона, сообщает L'Equipe.

По данным источника, бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Первые 6 игр после возобновления чемпионата Франции Неймар провел с травмированным голеностопом. Нападающий верит, что сможет набрать хорошую форму, когда проблема с повреждением будет решена.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.