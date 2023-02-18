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Франция

Сегодня, 16:08

Неймар хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на критику

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен уходить из клуба по окончании этого сезона, сообщает L'Equipe.

По данным источника, бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Первые 6 игр после возобновления чемпионата Франции Неймар провел с травмированным голеностопом. Нападающий верит, что сможет набрать хорошую форму, когда проблема с повреждением будет решена.

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: L'Equipe
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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