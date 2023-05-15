Неймар хочет уйти из «ПСЖ» из-за того, что фанаты клуба устроили акцию протеста рядом с его домом

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть клуб, утверждает Le Parisien.

По данным источника, 31-летний бразилец недоволен тем, что болельщики команды устроили акцию протеста рядом с его домом. Фанаты кричали в его адрес: «Неймар, уходи!»

Изначально футболист не планировал уходить из «ПСЖ», но эта акция изменила его отношение к ситуации. Руководство клуба не будет препятствовать, в случае если игрок получит предложение, которое его заинтересует.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются клубы из чемпионатов Англии и Саудовской Аравии, при этом сам нападающий считает вариант с продолжением карьеры в АПЛ более предпочтительным.