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Франция

Сегодня, 02:17

Неймар и его девушка ждут ребенка

Евгений Козинов
Корреспондент
Бруна Бьянкарди и Неймар.
Фото Global Look Press
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Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Бруна Бьянкарди сообщила, что ждет ребенка.

«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твой приезд, и знание того, что ты здесь делает наши дни намного счастливее. Ты приедешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, тетушками и дядюшками, которые уже так любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» — написала Бруна в социальной сети.

Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Впервые вместе они появились на публике зимой 2022-го.

Неймар Сантос
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