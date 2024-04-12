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12 апреля, 23:50

Неймар и Рамос остановили драку Месси с Хакими в прошлом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», был близок к драке с защитником парижан Ашрафом Хакими, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в сезоне-2022/23 между Месси и Хакими случилось обострение отношений. В один из самых напряженных моментов футболисты были готовы начать драку, однако Неймар попытался урегулировать ситуацию и защитить Месси. Затем в конфликт вмешался Серхио Рамос.

Рамос и Неймар летом 2023 года покинули «ПСЖ». Испанец вернулся в «Севилья», а бразилец стал игроком «Аль-Хиляля».

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. На данный момент он сыграл за клуб 21 матч, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

Ашраф Хакими
Лионель Месси
Неймар Сантос
Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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