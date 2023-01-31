Неймар не сыграет с «Монпелье» из-за мышечной усталости

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Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит выездной матч 21-го тура лиги 1 против «Монпелье».
Как сообщает пресс-служба клуба, у бразильца диагностирована мышечная усталость и сегодня он будет находиться на лечении.
Матч «Монпелье» — «ПСЖ» пройдет 1 февраля. Начало — в 23.00 мск.
30-летний футболист забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне.
«ПСЖ» набрал 48 очков в 20 матчах и опережает идущий на втором месте «Ланс» на 3 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования