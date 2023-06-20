Неймар не уйдет из «ПСЖ», если главным тренером клуба станет Луис Энрике

Нападающий «ПСЖ» Неймар не покинет команду в летнее трансферное окно, если главным тренером клуба будет назначен испанский специалист Луис Энрике, сообщает L'Equipe. Ранее бразилец играл под руководством Энрике в «Барселоне».

По информации издания, после новости о том, что испанский специалист может возглавить «ПСЖ», Неймар принял решение остаться в клубе. У бразильского нападающего прекрасные отношения с испанским наставником.

Ранее сообщалось, что Энрике намерен построить долгосрочный проект в «ПСЖ». Тренер заручился гарантией, что руководство усилит состав игроками, которые ему необходимы.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».