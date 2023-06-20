Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:31

Неймар не уйдет из «ПСЖ», если главным тренером клуба станет Луис Энрике

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Неймар не покинет команду в летнее трансферное окно, если главным тренером клуба будет назначен испанский специалист Луис Энрике, сообщает L'Equipe. Ранее бразилец играл под руководством Энрике в «Барселоне».

По информации издания, после новости о том, что испанский специалист может возглавить «ПСЖ», Неймар принял решение остаться в клубе. У бразильского нападающего прекрасные отношения с испанским наставником.

Ранее сообщалось, что Энрике намерен построить долгосрочный проект в «ПСЖ». Тренер заручился гарантией, что руководство усилит состав игроками, которые ему необходимы.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: Париж не избавится от самой дорогой покупки?
«Аль-Хиляль» готов повторить Неймару зарплату Роналду
Неймар: «Месси — один из моих лучших друзей, подарок, который преподнес мне футбол»
«Барселона» не будет возвращать Неймара из-за частых травм и образа жизни
Суарес: «Я, Месси и Неймар надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе»
Хави: «Неймар не входит в планы «Барселоны». У нас разные приоритеты»
Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе: «Я соответствую критериям для получения «Золотого мяча»