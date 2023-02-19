Неймар обижен на футбольного советника «ПСЖ» Кампуша

Нападающий «ПСЖ» Неймар до сих пор не уладил конфликт с футбольным советником французского клуба Луишем Кампушем, утвреждает L'Equipe.

Отмечается, что конфликт возник еще прошлым летом, когда имена Кампуш настаивал на том, что «ПСЖ» должен продать бразильского форварда.

Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос снова поругались с Кампушем.

Контракт 31-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.