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Сегодня, 18:03

Неймар обратился к Месси: «Брат, удачи на новом этапе и будь счастлив»

Иван Торопцев
Корреспондент
Неймар и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Неймар обратился к форварду Лионелю Месси, который покинул парижский клуб.

«Брат... Все получилось не так, как мы хотели, но было здорово. Я рад, что разделил еще 2 года вместе с тобой. Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя», — написал Неймар в соцсетях и опубликовал фотографию вместе с аргентинцем.

Месси выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах за парижан во всех турнирах. Вместе с парижанами аргентинец дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

В субботу, 3 июня «ПСЖ» объявил о том, что 35-летний Месси уходит из клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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