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Сегодня, 23:04

Неймар публично извинился перед своей девушкой: «Я допустил ошибку. Я был несправедлив к тебе»

Мария Гусева
Неймар и Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети
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Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар в социальной сети обратился к своей девушке Бруне Бьянкарди, попросив у нее прощения.

Ранее появлялась информация, что 31-летний бразилец изменял Бьянкарди, в результате она озвучила условия для измен игрока.

«Бру. Я делаю это для вас двоих и вашей семьи. Не нужно оправдываться за то, что не имеет оправдания. Но ты мне нужна в нашей жизни. Я видел, как сильно ты переживала из-за всего и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. А я — рядом с тобой. Я допустил ошибку. Я был несправедлив к тебе. Осмелюсь сказать, что я совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Но свои ошибки в личной жизни я исправляю дома, наедине с семьей и друзьями... Все это задело и одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, с которой я мечтал идти рядом, мать моего ребенка. Это затронуло твою семью, которая теперь является и моей семьей. Это задело в такой важный момент, как материнство.

Бру, я уже извинился за свои ошибки, но чувствую, что должен сделать это публично. Если личное дело стало публичным, извинения должны быть публичными. Я не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но сейчас я точно хочу попробовать. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу укрепит нас. Я люблю тебя», — написал Неймар.

Пара недавно подтвердила, что они ждут ребенка, который станет для Неймара вторым.

 
Неймар и&nbsp;Бруна Бьянкарди. Девушка Неймара озвучила условия, при которых игрок может ей изменять

 

Неймар Сантос
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  • shafir07

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    • Сумма выкупа «ПСЖ» полузащитника ПСВ Симонса составляет 6 миллионов евро