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Сегодня, 20:05

Неймар перенесет операцию и пропустит оставшуюся часть сезона

Мария Гусева
Неймар.
Неймар.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Неймар перенесет операцию из-за травмы правого голеностопного сустава, сообщила пресс-служба клуба.

Форвард получил растяжение связок в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3), который прошел 19 февраля. Медицинский персонал парижского клуба рекомендовал 31-летнему бразильцу сделать операцию по восстановлению связок, чтобы избежать рецидива.

Операция будет проведена в ближайшие дни в Дохе. Сообщается, что Неймар вернется к тренировкам в общей группе через 3-4 месяца.

В сезоне-2022/23 Неймар провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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