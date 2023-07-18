Неймар почти полностью восстановился после тяжелой травмы

Сегодня, 17:19
Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к полному восстановлению после тяжелой травмы, сообщает пресс-служба клуба.
«После проведения индивидуальных тренировок на поле на прошлой неделе Неймар частично начнет участвовать в коллективных тренировках на этой неделе», — говорится в заявлении клуба.
Футболист был травмирован в феврале 2023 года, после чего перенес операцию и выбыл до конца сезона-2022/23.
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.
В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.