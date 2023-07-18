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Сегодня, 17:19

Неймар почти полностью восстановился после тяжелой травмы

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к полному восстановлению после тяжелой травмы, сообщает пресс-служба клуба.

«После проведения индивидуальных тренировок на поле на прошлой неделе Неймар частично начнет участвовать в коллективных тренировках на этой неделе», — говорится в заявлении клуба.

Футболист был травмирован в феврале 2023 года, после чего перенес операцию и выбыл до конца сезона-2022/23.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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