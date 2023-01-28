Неймар проходит в качестве свидетеля по уголовному делу в Бразилии

Сегодня, 17:20
Футболист сборной Бразилии Неймар даст показания по уголовному делу, сообщает Marca со ссылкой на Metropoles.
Бразильская полиция проводит расследование в отношении преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой драгоценностей. Правоохранители сообщили, что нападающий «ПСЖ» будет вызван в суд в качестве свидетеля.
Футболист купил у человека по имени Эдуардо Родригес Силва, считающегося главой группировки, ожерелье из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия, согласно документам, составила 19 тысяч евро.
В настоящий момент Силва находится в бегах, трое членов его группировки арестованы. По данным следствия, суммы, задекларированные компанией по изготовлению ювелирных изделий, зарегистрированной на имя Эдуардо, далеки от ее реальных доходов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования