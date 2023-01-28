Неймар проходит в качестве свидетеля по уголовному делу в Бразилии

Футболист сборной Бразилии Неймар даст показания по уголовному делу, сообщает Marca со ссылкой на Metropoles.

Бразильская полиция проводит расследование в отношении преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой драгоценностей. Правоохранители сообщили, что нападающий «ПСЖ» будет вызван в суд в качестве свидетеля.

Футболист купил у человека по имени Эдуардо Родригес Силва, считающегося главой группировки, ожерелье из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия, согласно документам, составила 19 тысяч евро.

В настоящий момент Силва находится в бегах, трое членов его группировки арестованы. По данным следствия, суммы, задекларированные компанией по изготовлению ювелирных изделий, зарегистрированной на имя Эдуардо, далеки от ее реальных доходов.