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Сегодня, 10:06

Неймар проиграл 1 миллион евро на ставках в прямом эфире

Мария Гусева
Неймар.
Фото Скриншот из трансляции.
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар проиграл 1 миллион евро на сайте онлайн-ставок, сообщает Yahoo Sports.

Во время игры 31-летний футболист вел прямой эфир в своей социальной сети. Неймар менее чем за час проиграл крупную сумму денег. После этого форвард пошутил над ситуацией, изобразив плач под песню из фильма «Титаник».

Вскоре после окончания стрима страница Неймара в Twitter была взломана. От имени футболиста были опубликованы четыре поста, после чего доступ к аккаунту был закрыт, а опубликованные записи удалены.

В сезоне-2022/23 Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. В марте бразилец перенес операцию по восстановлению связок голеностопа и больше не сыграет в этом сезоне.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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